Vereador quer que prefeito explique não pagamento de exonerados: “Alguns receberam, outros não”

O vereador Israel Maciel de Souza “Zigue” (PTB) vai apresentar, na sessão ordinária que ocorrerá hoje à noite, na Câmara de Vilhena, requerimento solicitando do prefeito Eduardo Japonês (PV) informações relativas ao pagamento de todos os servidores exonerados pela administração municipal.

O parlamentar quer saber os motivos de ainda não terem sido pago as rescisões e se há uma previsão para tal finalidade.

O requerimento 035/2018 será lido, discutido e votado em plenário. O parlamentar garante ocupar a tribuna da Casa de Leis para as justificativas necessárias.

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia, Rael “Zigue”, como é conhecido, disse que o requerimento parte de um grupo de servidores que reclamam da demora no pagamento das rescisões por parte do mandatário municipal.

“Gostaria de saber do prefeito as medidas adotadas para que a administração cumpra com seus deveres perante as pessoas que foram exoneradas. Necessária explica se há uma ordem, uma sequência para o pagamento. Sei que alguns receberam, outros ainda não. Seria injusto que pessoas que foram exoneradas por último recebam primeiro. Tem que que existir um cronograma para isto”, analisou.

EXONERAÇÃO EM MASSA

Um dia após tomar posse, Eduardo Japonês efetuou exoneração em massa na prefeitura, o que provocou reações negativas até de aliados políticos.

É o caso do presidente da Câmara, Adilson de Oliveira (PSDB), que criticou dizendo que “o primeiro ato do prefeito foi gerar despesas aos cofres públicos”. Relembre AQUI

