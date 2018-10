Concurso de estágio no MPF: inscrições prorrogadas até 11 de outubro, próxima quinta-feira

O Ministério Público Federal (MPF) prorrogou até 11 de outubro as inscrições para o concurso de estágio em cinco áreas – Administração, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo e Informática. A bolsa de estágio é de 850 reais e o auxílio-transporte é de sete reais por dia de estágio. A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

As provas serão objetivas e subjetivas para os candidatos de Administração, Direito e Jornalismo. Já os candidatos de Engenharia Civil e Informática terão apenas provas objetivas. A data da aplicação das provas também foi alterada para 25 de novembro. Os locais das provas serão divulgados até uma semana antes das provas.

Os universitários interessados em participar do concurso de estágio devem fazer a pré-inscrição pelo site do MPF (www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/2018) e também confirmar a inscrição pessoalmente na sede do órgão em Porto Velho (rua José Camacho, 3307, bairro Embratel), Ji-Paraná (avenida Clóvis Arraes, 1415, bairro Urupá) ou Vilhena (avenida Major Amarante, 4040, 3º andar, Centro), de acordo com o local da vaga a que desejar concorrer.

Podem participar da seleção os universitários que estejam matriculados nas instituições de ensino conveniadas com o MPF. As inscrições são gratuitas. Há sugestão de que os candidatos doem pacotes de fraldas de qualquer tamanho para ajudar instituições sociais sem fins lucrativos nas cidades onde ocorrerão as provas.

Em Porto Velho há duas abertas para Direito. Já no cadastro de reserva são quatro vagas de Administração, uma de Jornalismo, 17 de Direito, uma de Engenharia Civil e uma de Informática. Em Ji-Paraná e Vilhena só há vagas de cadastro de reserva em Direito – seis e quatro vagas, respectivamente. Do total de vagas, haverá reserva de 10% para pessoas com deficiência e 20% para pessoas integrantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação