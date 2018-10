CORUMBIARA: tradicional festa da comunidade São Francisco de Assis será em novembro

Nos dias 03 e 04 de novembro, a comunidade São Francisco de Assis localizada no distrito de Rondolândia, Corumbiara, realizará sua tradicional festa.

Dando inicio a programação, no sábado 03, acontece o baile com Garotos do Forró.

Já no domingo 04, será realizado um torneio de futebol suíço com premiações de R$ 500,00 (1º lugar), R$ 300,00 (2º), R$ 200,00 (3°) e R$ 100,00 (4º). Em seguida será servido almoço com churrasco, e após haverá um matinê dançante com a Banda Real.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação