Em Vilhena, candidato a governador e vice de Bolsonaro apresentam projetos e garantem gestão transparente sem corrupção

Na manhã desta quarta-feira, 03, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato ao governo do Estado, coronel Marcos Rocha, acompanhado de seu vice Zé Jodan, ambos do Partido Social Liberal (PSL), para falar dos planos de gestão caso ganhe as eleições.

Marcos Rocha narra que está em Vilhena para conversar com a população, entregar material de campanha e apresentar suas propostas.

O candidato também afirma que conhece a cidade e suas necessidades, e pontua que durante os últimos dias de campanha estará se reunindo com populares para ouvir suas reivindicações, além de apresentar estratégias para fortalecer ainda mais o agronegócio do município.

BOLSONARO

O candidato conta que nunca pensou em se candidatar a nenhum cargo, mas as coisas caminharam para que isso acontecesse.

“Sou do Rio de Janeiro, perdi minha mãe muito jovem. Acabei entrando na vida militar e conheci o Bolsonaro, aliás fiz amizade com ele. Com isso, no ano passado ele me convidou para ser presidente do partido e me candidatar a deputado federal. Não era minha intenção, mas ele afirmou que precisava de pessoas com minha experiência, já que atuei em várias secretárias durante minha carreira”, relata.

Marcos Rocha detalha que ao filiar-se ao partido a equipe o convidou para candidatar-se ao governo, por ter sido indicado por Jair Bolsonaro.

Ao ouvir o conselho, ele ouviu do “Mito” o seguinte: “Sim, se candidate, pois assim, eu te representarei em Brasília (DF) e você me representará em Rondônia”.

“Quando ele falou isso, me motivou muito, pois será a primeira vez que um governador tem uma relação de amizade com um presidente”, lembra o Coronel.

CAMPANHA

Marcos Rocha relata que toda a campanha está sendo realizada sem o uso de fundo eleitoral, desenvolvendo-a com doações de simpatizantes e dos próprios candidatos.

“Outro ponto que gostaria de esclarecer é que entendo que minha candidatura não é uma carreira, e sim um resgate do Estado e do país, não pretendo fazer profissão, quero apenas mudar o atual cenário, eliminando a corrupção e melhorando a educação”, declarou.

PROJETOS

O candidato afirma ter muitos projetos para melhoria de Rondônia, dos quais destacou o de segurança, onde pretende ofertar condições jurídicas mais capacitadas para que policiais possam trabalhar, investimento em recursos, serviço de inteligência adequado, salários dignos e se possível, resgatar alguns benefícios da classe, além de realizar alterações no estatuto.

Já para educação Marcos Rocha pretende tornar integral e ampliar o número de escolas militares, mesclando novas técnicas com a inserção de tecnologias de ponta.

Na saúde, o candidato quer criar pequenos centros de urgência e emergência para desafogar os hospitais e atender toda a população, além de melhorar os salários e as estruturas das unidades.

Marcos Rocha também aproveitou o espaço para dizer que seu vice é de extrema importância e que não será decorativo, pois Rondônia será administrada em parceria. “Somos de localidades diferentes, sou da capital e ele é do interior, o que tem a somar na nossa gestão”.

O candidato finaliza a entrevista enfatizando que caso ganhe, a população de Rondônia pode esperar um governo pulso firme, transparente e sem corrupção.

