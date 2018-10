HOMENAGEM: criador do brasão e bandeira de Vilhena recebe Moção de Aplauso

Na noite desta terça-feira, 2, a Câmara de Vereadores de Vilhena entregou a Moção de Aplausos nº 020/2018 à família do senhor Yuzuru Sato (in memoriam), autor e criador do brasão e da bandeira do município de Vilhena.

Os símbolos cívicos que retratam a história de Vlhena foram escolhidos em um concurso realizado em 1982, na administração do então prefeito Albino Wobeto.

Autoria da vereadora Neide Ikino (PV), a Moção de Aplausos foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

HISTÓRIA

Sato nasceu em 3 de outubro de 1921 na cidade de Muroran – Shi, província de Hokaido-Ken no Japão.

Chegou ao Brasil em 4 de setembro de 1937 e residiu no município de Santa Cruz do Monte Castelo (PR), onde foi agricultor, comerciante e se iniciou nas artes gráficas e artísticas.

Residiu no município de Loanda (PR) onde foi professor de língua japonesa na comunidade Nippo/brasilieira, também atuando nas artes gráficas e artísticas, até mudar-se para o estado de Rondônia atraído pelo projeto PIC/PAR/INCRA no atual município de Colorado do Oeste (RO).

Fixou-se no Município de Vilhena em 1975, onde atuou tendo como profissão artes gráficas e artísticas confeccionando cartazes, faixas, fachadas comerciais, placas rurais, obras governamentais, etc.

Texto e fotos: Assessoria