IDEB: Colorado supera meta e se destaca como quarto melhor de RO; prefeito comenta avanços

Município avançou 4 anos neste quesito

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/MEC) divulgados pelo Governo de Rondônia apontam que o município de Colorado do Oeste superou as metas e se destaca como o quarto melhor do Estado.

O índice é elaborado com base de dados da Prova Brasil, nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, por escola e município, com nota de 1 a 10.

De acordo com o prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB), a meta do município no IDEB para 2017 era 5.7, e Colorado alcançou 6.4. Este percentual, entretanto, também superou a meta para ser atingida em 2021, que era de 6.3.

Professor Ribamar, como é conhecido, disse que o município avançou 4 anos neste quesito.

“Estamos superando a meta prevista para 2021. É um grande avanço, conquista de todos os profissionais de educação, diretores, servidores, que se dedicam no dia a dia fazendo esse papel importante, procurando fazer uma educação e qualidade”, comemorou.

As escolas de educação Infantil e fundamental avaliadas em Colorado do Oeste, e suas respectivas notas, foram: Ângelo Angelin (7.2), Julieta Vilela Veloso (5.8), prefeito Marcos Donadon (5.5), 16 de Junho (6.6), Getúlio Vargas (4.8) e professora Clair da Silva Weyh (6.2).

Colorado ficou atrás dos municípios de Nova Brasilândia, que ficou em primeiro lugar com nota 7.2; Ministro Andreazza que teve nota 6.9, e Santa Luzia do Oeste com 6.8.

“A nota é importante para o nosso município poder continuar trabalhando, juntamente com todos os profissionais, melhorando e se destacando em nossa região e Estado. Sabemos que a educação é um processo em permanente construção e precisamos de muito empenho e comprometimento. E isto que nossos servidores tem feito para promover a qualidade da educação de Colorado do Oeste”, concluiu o mandatário municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia