Justiça Eleitoral explica preparativos para eleições deste domingo; eleitor poderá levar “colinha”

Na manhã desta quarta-feira, 03, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou a chefe do Cartório Eleitoral de Vilhena, Fabíola Canuto, para falar sobre os procedimentos que serão adotados nesse domingo 7, dia das eleições gerais de 2018.

De acordo com Canuto, na véspera das eleições serão organizadas as montagens das sessões eleitorais, distribuição das urnas e a verificação das mesmas nos locais de votação com data, hora, código de identificação para ter certeza que o equipamento não foi violado.

Depois disso, é feito o sistema de gerenciamento, onde são totalizados os votos com uma senha que o juiz digita na plataforma oficializando no relatório que não existe nenhum voto na urna.

Para estas eleições, Canuto enfatizou que foram convocados 909 mesários, monitores de apoio e motoristas.

Além disso, 03 promotores e 04 juízes eleitorais que estarão disponíveis nas sessões eleitorais na área rural e urbana para ter uma eleição tranquila e possam fiscalizar qualquer delito ou regularidade.

“COLINHAS” AUTORIZADAS

Ela informou também que, nestas eleições, os eleitores não poderão votar com camisetas de propaganda eleitoral com nome, foto e número de partido do candidato. “O eleitor só pode votar nas sessões com adesivo, broche e bandeira do partido”, frisou.

A chefe do cartório explicou um detalhe importante no dia da votação, relativo à ordem de votação dos candidatos: deputado federal, deputado estadual, senador 1º vaga, senador 2º vaga, governador e presidente. “O eleitor será autorizado a levar sua colinha na hora da votação para saber o número do seu candidato”, complementou.

Canuto finalizou dizendo que o local para justificativa será no prédio da Secretária Municipal de Educação (Semed), onde estarão disponíveis seis urnas eletrônicas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia