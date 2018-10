Motociclista fica ferido ao colidir com carro em cruzamento

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 03, no cruzamento das Ruas W e K, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas junto à guarnição da Polícia Militar que atendeu o caso, o condutor de uma motoneta Honda Biz seguia pela Rua W, sentido Juína, quando no cruzamento com a K, teria desrespeitado a placa de pare, momento em que colidiu com a lateral direitas de um veículo Volkswagen Golf, cujo condutor seguia sentido Avenida Paraná.

Na queda, o motociclista sofreu ferimentos em um dos joelhos, precisando ser conduzido ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.