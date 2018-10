ORIENTAÇÃO: Policiais Militares do 3º BPM participam de operação “Lei Seca” em Vilhena e Cerejeiras

No final de semana passada –sexta e sábado -, foi realizada a operação “Lei Seca” nos municípios de Cerejeiras e Vilhena, respectivamente.

As operações foram desencadeadas através do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), por meio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vilhena, com o apoio dos militares do 3º BPM.

As operações se iniciaram com uma preleção em Cerejeiras e em Vilhena, respectivamente, com o objetivo de orientar cada Policial e Agente do Detran, sobre a execução da missão e determinar as funções de cada um.

Após isso, os PMs se deslocaram até o local das Blitze educativas, para dar início às orientações e esclarecimentos.

OPERAÇÃO EM CEREJEIRAS

Foram realizadas apenas atividades de caráter educativo em virtude do período das eleições. Não houveram abordagens a veículos, somente orientações às pessoas que transitavam na rua e também àquelas que estavam nas lanchonetes do município.

Durante a operação foram abordadas 131 pessoas, que foram conscientizadas sobre os perigos da ingestão de bebidas alcoólicas e condução de veículos automotores, além de ser ofertado o teste do etilômetro (bafômetro) para fins de conhecimento.

OPERAÇÃO EM VILHENA

A equipe organizou a operação consistindo em abordagens a pessoas que estavam transitando no local, com o objetivo de orientar sobre os efeitos do álcool na condução de veículo automotor. Durante a blitz foi necessário realizar abordagem e notificação de um condutor de motocicleta.

Durante a operação foram abordadas 152 pessoas e foram entregues panfletos e outros materiais impressos às pessoas abordadas, as quais eram convidadas voluntariamente a realizar o teste do etilômetro, apenas com o intuito de mostrar o funcionamento e a sistemática do aparelho.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa