UNANIMIDADE: vereadores apertam o cerco e aprovam “avalanche” de requerimentos fiscalizando Japonês

Diferente que noutras oportunidades, a sessão ordinária desta terça-feira, 2, foi tomada pela “avalanche” de requerimentos fiscalizando as ações do prefeito Eduardo Japonês (PV), em Vilhena.

Ao todo foram seis. Entretanto, o mandatário não cumpriu o prazo legal e não enviou informações solicitadas pela vereadora Vera da Farmácia (PV).

Na noite de terça-feira, foi aprovado o requerimento de nº 034/2018, de autoria do vereador Israel Maciel de Souza “Zigue” (PTB), requer ao prefeito que informe a previsão para o pagamento das rescisões dos servidores de cargos comissionados exonerados nos exercícios de 2017 e 2018.

Outro requerimento do parlamentar, o de nº 035/2018, requer informação referente ao Programa “Porteira Adentro” tais como: relatório contendo o número dos produtores rurais já beneficiados, os que estão agendados para serem atendidos e o valor arrecadado até a presente data com as taxas pagas para a execução dos serviços oferecidos pelo Programa.

Também autoria de “Zigue” é o requerimento de nº 036/2018, solicitando informações sobre o andamento do processo para instalação da Usina de Leite de Soja (Vaca Mecânica).

Já a vereadora Neide Ikino (PV), através do requerimento nº 037/2018, requer a Eduaro Japonês cópia de documentação emitida pelo Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade que constem os valores gastos pela Secretaria Municipal de Saúde com os servidores comissionados e estatutários, especificando por categorias, os valores pagos para plantões normais, extras e eventuais, inclusive os valores gastos referentes à Atenção Básica, especificando por setores aos servidores da saúde, referente ao mês de setembro de 2018, e os gastos com medicações, separadamente de modo que seja possível conhecer o valor gasto com cada medicamento.

O vereador Carlos Suchi (Podemos) também protocolou requerimento de nº 038/2018, pedindo informação referente ao percentual que é repassado de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Estadual para o Município de Vilhena e o valor do montante do repasse desde 1º de janeiro de 2018 até o presente momento.

Ele também é autor do requerimento nº 039/2018, solicitando informações ao Curso de Agentes de Endemias (início e término), a lotação atual desses agentes e o motivo pelo qual os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estarem realizando esse trabalho.

DESCUMPRIU PRAZO LEGAL

Ainda, na sessão, a vereadora Vera da Farmácia (MDB) acatou a prorrogação de 30 dias solicitada pelo mandatário municipal por descumprir o prazo legal em responder requerimento anterior.

A parlamentar, entretanto, sugeriu ao prefeito cumprir com suas responsabilidades. Ela pede relação de máquinas e implementos da secretaria de agricultura, com detalhamentos como data da aquisição e local onde estão, e o cronograma de obras e serviços, previsto por lei, a serem realizados nas estradas rurais de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia