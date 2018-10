Acir diz que é vítima do “velho jeito de fazer política” e campanha continua

O senador Acir Gurgacz (PDT), candidato ao governo de Rondônia, se manifestou a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a paralisação imediata de sua campanha. Leia AQUI

Em nota enviada ao Extra de Rondônia, Acir afirma que respeitará a decisão, mas que vai recorrer e confia que o pleno repare a decisão que ele chamou de injusta.

O senador Acir Gurgacz, candidato ao Governo do Estado pela coligação “Juntos por um novo tempo para Rondônia” – (PDT, PSB, PP, PR, PTB, SD, DC, PT e PTC), respeitará a decisão do TSE, certo que a decisão divulgada pela imprensa, é monocrática, e será alvo dos recursos cabíveis e tão logo receba a devida intimação irá recorrer ao pleno do TSE.

Gurgacz lembra que este é o andamento normal de um processo e confia que pleno do TSE irá reparar esta decisão injusta.

Acir reforça que é vítima do velho jeito de se fazer política em Rondônia. Mas confia que este tempo está acabando e que junto com a população vai administrar e construir um novo estado. Um estado que trabalhe para todos e não só para alguns , como sempre foi.

Acir Gurgacz continua firme nestes últimos dias de campanha. Esclarece que seu nome e o número 12 estarão nas urnas e pede para que população não se deixe enganar por mais estes boatos que são dirigidos a ele durante toda a campanha por velhos políticos que não querem um novo Estado, bem administrado, eficiente e com combate á corrupção. É só votar 12, confirmar e começar um novo tempo para Rondônia.

Acir segue em frente, para governar Rondônia e construir um novo tempo de paz, prosperidade, crescimento e oportunidades para todos, em todos os lugares.

Acir vai se manifestar aos correligionários, apoiadores de campanha e eleitores através de suas redes sociais.

