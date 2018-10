Ativista político vilhenense tenta vaga na ALE e apresenta projetos: “Quero fazer a diferença”

Nesta quinta-feira, 4, visitou a redação do Extra de Rondônia o ativista político, Fabiano Coelho, conhecido como “Adriano o Vilhenense” para falar de suas propostas de candidato a deputado estadual.

Filiado ao partido Patriota, Adriano conta que é a primeira vez que pleiteia a uma cadeira na Assembleia Legislativa, e está gostando do trabalho que vem realizando, visitando as pessoas de casa em casa, recebendo o carinho da população por ser um ativista político que luta defendendo as causas da população.

SAÚDE

O candidato disse que nessas andanças, a população cobra mais por uma saúde melhor e caso seja eleito vai brigar para que o Hospital Regional de Vilhena passe a ser do Governo. Com isso o cidadão não precisará ir para Cacoal ou Porto Velho para uma consulta ou cirurgia.

“Eu acho um descaso ter um Hospital sem qualidade e, para isso mudar, é preciso o governo assumir. Pois dinheiro o estado tem, só precisa ter uma boa gestão”, complementou.

GERAÇÃO DE EMPREGO

Adriano citou que outra das propostas é fortalecer as áreas das indústrias, que é o principal canal de geração empregos. E para isso se concretizar, buscará parcerias de outros estados para que invistam em Rondônia e, principalmente, em Vilhena, como a instalação de frigorifico de suíno que vai gerar mais de 2.500 empregos diretos e mais 5.000 indiretos.

TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Em relação a transito e segurança pública, o candidato disse que vai colocar uma emenda e dialogar com o prefeito para implantar a Guarda Municipal Armada, com prédio e viaturas, e realizar um concurso para estes cargos. “Além de proteger À população, a equipe vai fiscalizar o trânsito. Isso vai dar um característica positiva na segurança pública no munícipio de Vilhena”, frisou.

CASO SEJA ELEITO DEPUTADO ESTADUAL

Adriano finalizou dizendo que, caso seja eleito, a população pode esperar um deputado com vontade trabalhar e fazer a diferença, de caráter que defenderá principalmente Vilhena e também o Cone Sul.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia

