Candidato a deputado federal, Melki Donadon cita propostas e quer manter diálogo direto com prefeitos do Cone Sul

Na manhã desta quinta-feira, 04, visitou a redação do Extra de Rondônia o ex-prefeito de Vilhena e candidato a deputado federal, Melki Donadon (PDT), onde contou sobre os detalhes finais de sua campanha e os projetos a serem desenvolvidos caso seja eleito ao cargo.

NECESSIDADE DE DEPUTADO FEDERAL

Melki conta que um dos pontos que motivou a por seu nome a apreciação do eleitorado foi a necessidade de o Cone Sul ter um deputado federal para destinar recursos para a região.

Ele disse que quer trabalhar lado a lado com todos os mandatários municipais da região, mantendo diálogo direito com Eduardo Japonês (Vilhena), Professor Ribamar (Colorado do Oeste), Airton Gomes (Cerejeiras), Sheila Mosso (Chupinguaia), Olvindo Dondé (Pimenteiras), Laércio Marchini (Corumbiara) e Silvênio de Almeida (Cabixi).

Melki informou que um deputado federal pode conseguir inúmeros recursos para o município, sendo R$ 22 milhões em emendas impossitivas, R$ 20 milhões em emendas de bancada e por região R$ 55 milhões, sendo 50% destes recursos específicos para a saúde.

“Um representante na Câmara de Deputados contribuirá muito com a região. Serei um deputado que andará de mãos dadas com os prefeitos da região para que os recursos cheguem e sejam bem aplicados. Quero deixar claro, contudo, que não serei apenas um deputado do Cone Sul, pensarei nos outros municípios, até porque visitei as 52 cidades e conheci as necessidades de cada local. Tive a oportunidade de levar nossas propostas e mensagens aos populares, e ter momentos de trocas de experiências”.

PROJETOS

Como deputado federal, Melki Donadon enfatiza que priorizará investimentos na área da saúde. “Contribuirei para compra de materiais pensos, reformas, contratação de médicos especialista, além de empenhar valores para o pagamento de profissionais. Temos em nosso plano, o projeto de abrir uma casa em Brasília (DF) para pessoas que precisam de cirurgias e tratamentos, já que a capital possui ainda mais recursos”, frisou.

O ex-prefeito também pontua que pretende lutar pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus de Vilhena, viabilizando a aquisição de novos cursos superiores, objetivando transformar o município em um polo educacional. “Trabalharei arduamente para ter, até, um curso de Medicina em Vilhena”, destacou.

Além dessas áreas que, ao seu ver, são de suma importância, o candidato quer empenhar emendas para infraestrutura, em especial para construção de asfaltos e término de estradas que funcionam para escoamento de produtos produzidos na região.

GERAÇÃO DE EMPREGO

Melki Donadon também fala sobre a contribuição para a geração de empregos e melhora da segurança de todo o Estado. Estão em seu plano de campanha apoio a associações, fomento do agronegócio e investimentos que contribuam para a continuação dos trabalhos de entidades filantrópicas.

O candidato finalizou pedindo que os populares escolham com consciência seus representantes para que mudanças significativas aconteçam no Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.