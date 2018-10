Candidato ao senado confirma participação em carreata pró-Bolsonaro em Porto Velho

O candidato ao Senado pelo PSL, Jaime Bagattoli, confirmou que estará presente na carreata pró-Bolsonaro que acontecerá na capital, Porto Velho, nesta sexta-feira, 5, com concentração no pátio da Havan, na Avenida Jorge Teixeira.

Através de sua assessoria, o Senador do Bolsonaro em Rondônia disse que o evento é de suma importância e vem de encontro com a meta do partido que é eleger o candidato à presidência ainda no primeiro turno.

Bagattoli explicou, ainda, que o evento acaba se tornando uma forma de relacionamento com o eleitorado, uma vez que o partido não tem tempo de televisão e há pouca estrutura no estado.

“Os grandes partidos e os políticos de carreira fizeram de tudo pra boicotar a entrada de pessoas novas na política. Para se perpetuarem no poder, tomam pra si todo espaço de televisão e emperram o processo eleitoral e com isso acabam ofuscando o processo democrático. Gostaria de convidar toda população de Porto Velho e região para participar deste evento que um meio de manifestarmos toda nossa indignação com a classe política e provar pra eles de uma vez por todas que precisamos de mudança”, declarou.

A carreata irá percorrer as principais ruas e avenidas de Porto Velho e ao final do evento, os candidatos do PSL irão caminhar no Espaço Alternativo.

Autor e foto: Rômulo Azevedo

COMUNICADO:

