Ex-vereador vilhenense apresenta proposta e quer mandato participativo caso chegue à Câmara Federal

Na manhã desta quinta-feira, 04, visitou a redação do Extra de Rondônia, o ex-vereador vilhenense e candidato a deputado federal, Jacy Alves (Patriota), para falar de sua campanha.

O candidato conta que durante os 45 dias de campanha tem passado por vários municípios e ouvido as demandas, das quais as mais aclamadas são na área de saúde, educação e geração de emprego.

Outro ponto citado por Jacy Alves é a situação da construção civil, que ao seu ver, tem sustentado o país nesse período de crise.

“Podemos ver que as construções civis têm contribuído muito com a geração de empregos. Prova disso é a quantidade de mão de obra contratada para a construção das casas do projeto ‘Minha Casa, Minha vida’, inclusive, defendo que se não fosse isso estaríamos em uma situação ainda pior”, analisa.

CONE SUL

Jacy Alves afirma que todo o Cone Sul tem perdido muito em não ter um deputado para representá-lo, este foi um dos fatores que o motivou a por seu nome a apreciação.

PROJETOS

O candidato detalha que priorizará o financiamento rural para fomentar ainda mais a produção do agronegócio. “Vejo que os políticos não conseguem visualizar essas necessidades. Por isso o meu mandato será para reverter essa situação”, disse.

Além do incentivo econômico, Jacy Alves pretende priorizar investimentos de infraestrutura em todo o Estado, com construções de qualidade e maior durabilidade.

Outro plano de campanha defendido por ele é o da construção de um viaduto para Vilhena. “A cidade precisa de um trânsito descente, o viaduto proporcionará isso”, frisou.

Para a saúde, o ex-vereador apresenta a proposta de construção de um novo hospital para desafogar os centros de porto Velho e Cacoal, além da criação de uma casa de apoio para receber a população da região.

Jacy Alves finalizada ressaltando que caso ganhe, a população pode esperar um mandato participativo, experiente, honesto, respeitoso e transparente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

