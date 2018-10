Morte de cachorro de rua a facadas revolta moradores

Alguns moradores da Avenida 1513, no Bairro Cristo Rei, de Vilhena, estão revoltados com uma crueldade cometida contra um cachorro de rua, já idoso, que foi morto com inúmeras facadas na madrugada da última segunda-feira, 01.

A reportagem do Extra de Rondônia falou com duas moradoras, que afirmaram estarem cuidando do animal, mesmo na rua, há algum tempo, devido sempre passarem pelo local e vê-lo com fome e frio.

Devido à impossibilidade de levar o animal para por já possuírem cinco da mesma espécie, mãe e filha compraram uma casa e colocaram na esquina onde o pet costumava ficar e duas vezes por dia, levavam alimentos para ele.

Porém, na segunda-feira, a moradora da casa mais próxima ao local onde o cachorro se mantinha, procurou as duas e deu a notícia de que ao se dirigir até o portão, avistou o animal morto, coberto de sangue e apresentando inúmeras perfurações a faca no pescoço, barriga e patas.

Devido no local não possuir câmeras de segurança, não foi possível identificar o autor do crime e os moradores preferiram não levar o caso para as autoridades.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa