BAILÃO DA AGRONOMIA: organizadores prestam contas e mostram valores arrecadados na festa

Os organizadores da 11ª edição do Bailão da Agronomia, realizado no último dia 29 de setembro, obteve uma renda de R$ 12.207,00, valor do qual foi doado para o tratamento de Fábio Vinícius, recentemente diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), e para custeio de despesas da Associação de Meninos e Meninas dos Trabalhadores de Cerejeiras (AMMTC).

Organizado pela primeira turma de agronomia do município, mais uma vez o bailão foi sucesso de público e renda, cumprindo seu papel social. Nas edições anteriores a festa beneficiou o Abrigo Municipal, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), doou cestas básicas às famílias carentes e atendeu ao Conselho Anti-Drogas de Cerejeiras (Cadcer).

Na ocasião Antônio Marcos Severo, um dos organizadores da festa, aproveitou o espaço para agradecer os voluntários, apoiadores, patrocinadores e a população que marcou presença na festa, e informou que os valores já foram depositados nas respectivas contas.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Ilustrativa/Divulgação