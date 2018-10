Carro tomba após colisão em cruzamento sinalizado no Jardim Eldorado

Acidente envolvendo um Honda Civic com placas de Vilhena e uma Pajero Dakar com placas de Vilhena, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 5, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Civic identificado por Gilmar, seguia pela Avenida Juraci Correa Muller, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando no cruzamento com a Avenida 5, o motorista da Pajero Ademar Bueno, teria avançado a preferencial, com isso, provocado a colisão. Porém, Ademar disse que o ponto cego do carro atrapalhou sua visão. No choque, a Pajero rodou e capotou na via.

A esposa de Gilmar sofreu escoriações e foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Ademar e Gilmar não se feriram.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia