Caso de homem esfaqueado pela esposa após arrombar porta para agredi-la é concluído pela PC

O delegado Núbio Lopes, que comanda a Delegacia de Homicídios de Vilhena, apresentou na manhã desta sexta-feira, 05, a conclusão do inquérito policial que investigou um caso ocorrido na noite do dia 13 de agosto do ano corrente, no Bairro Solar, em Vilhena, onde Rosimeire Lopes Gonçalves esfaqueou o até então marido, Edson Gomes do Nascimento, após este arrombar a porta de um quarto para tentar agredi-la. (Reveja AQUI)

De acordo com o delegado, horas antes do crime, o casal ingeria bebidas alcoólicas com amigos e durante o caminho de volta para casa, houve uma discussão dentro do carro, momento este, que por motivo desconhecido, Edson desceu e foi embora a pé.

Enquanto caminhava para casa, o homem mandou áudios para o casal de amigos que bebia com eles, afirmando que se estes não tirassem Rosimeire do imóvel antes que ele chegasse, iria mata-la.

Preocupados, os amigos foram até a residência de Edson e Rosimeire e já encontraram a mulher trancada no quarto e o homem muito alterado do lado de fora da residência, afirmando ainda, que se a esposa não fosse embora iria matá-la.

Como as testemunhas conversaram com Edson e perceberam uma leve acalmada em seu ânimo, decidiram ir embora, momento em que ouviram um estrondo e a amiga da Rosimeire, voltou correndo para dentro da casa e se deparou com a porta do quarto, arrombada e o casal engalfinhado no chão.

De acordo com relatos da testemunha, Rosimeire estava por cima do marido, que já estava ensanguentando, afirmando que iria matá-lo. Ao ouvir os gritos da amiga, a acusada voltou a si e saiu de cima da vítima, empreendendo fuga do local.

Edson, que sofreu cerca de cinco golpes de faca nas costas, sofreu uma perfuração no pulmão, porém, se recupera bem. Em seu depoimento, este afirmou que arrombou a porta do quarto por estar nervoso devido sua esposa o ter expulsado do veículo e tê-lo feito ir a pé para casa.

Já Rosimeire alegou que o marido saiu do veículo por que quis e como este já possuía o costume de agredi-la, se trancou no quarto em posse da faca para se defender caso o mesmo entrasse no cômodo.

De acordo com Núbio, em buscas ao sistema da Polícia Civil, foram encontrados vários boletins de ocorrência registrados pelo casal por motivos de agressão, tendo a mulher em um destes, feito uso de uma faca para se proteger das agressões.

Apesar de Rosimeire ter alegado legítima defesa, o delegado esclareceu, que de acordo com a gravidade da situação em que Edson foi posto, a Polícia Civil entende que houve na situação como um todo, uma tentativa de homicídio simples, artigo no qual a acusada foi indiciada.

Texto e foto: Extra de Rondônia