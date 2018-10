Em Vilhena, PF apreende material de campanha em comitê de Acir; delegado comenta operação

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta sexta-feira, 05, busca e apreensão de material de campanha do candidato ao governo, Acir Gurgacz (PDT), no município de Vilhena.

A operação aconteceu no comitê do candidato, localizada no cruzamento entre as avenidas Celso Mazuti e Brigadeiro Eduardo Gomes.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Bruno Zane Santos, a operação aconteceu por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) e simultaneamente em todo o Estado de Rondônia.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o delegado disse também que todo material do candidato encontrado na rua também será recolhido e, se alguém for flagranteado entregando panfletos, adesivo e santinho do Acir, será detido conforme a lei.

Por sua vez, José Natal Pimenta Jacob, coordenador de campanha de Acir em Vilhena, explicou à reportagem do site que sua equipe já estava retirando o material das ruas e do comitê. Ele elogiou o trabalho dos agentes da PF. “Estamos colaborando e vamos cumprir a lei”, salientou.

PARALISAÇÃO DE CAMPANHA

Nesta quinta-feira, 4, o TSE determinou a paralisação imediata de todos os atos de campanha de Acir. Leia AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia