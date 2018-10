TRE autoriza uso de camisetas de candidatos no dia das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado de Rondônia, deliberou em sessão na tarde de quinta-feira, 4, a manifestação individual do eleitor trajando camiseta de seu candidato, no próximo domingo, dia das eleições.

Desta feita, a resolução autoriza o uso da camiseta desde que de forma silenciosa e que não haja aglomeração de pessoas com a mesma vestimenta e não tenha sido doação direta do candidato.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração