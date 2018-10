Academia Atlética Fitnes e Zumbandance promovem aula beneficente nesta quarta em Vilhena

Os alunos da academia Atlética Fitnes e Zumbadance em parceria com a Secretária Municipal de Assistência Social, promoverão nesta quarta-feira, 10 de outubro, uma aula beneficente de Zumba, na Praça do Mensageiro, a partir das 18h00, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com umas das idealizadoras do evento, Edvaneide Silva Caçula, para a pessoa participar deverá doar um brinquedo e receberá um cupom para concorrer a vários brindes que serão sorteados no dia.

Caçula disse o objetivo do evento que tem como tema “Seja Feliz fazendo uma criança feliz”, é arrecadar brinquedos que serão distribuído pela Semas a crianças carentes da cidade. “Independente se a pessoa não quiser participar do Aulão de Zumba, mas levando um brinquedo, estará abraçando a causa”, pontuou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa