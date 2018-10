ARTIGO: O Poder das Reuniões

Esta semana a TV apresentava um programa, sobre assuntos políticos, com diversos jornalistas, os quais analisavam o resultado de uma recente pesquisa eleitoral.

Eles discutiam o cenário político, o desempenho dos candidatos, as estratégias empregadas, a correta interpretação do resultado das pesquisas, as alterações constatadas em relação às pesquisas anteriores, os fatos novos surgidos e a reação das pessoas aos mesmos, as preferências dos diferentes segmentos da sociedade brasileira… Foi muito interessante observar a participação das pessoas.

Algumas eram objetivas, focadas e com conteúdo; outras eram vagas, generalistas e superficiais; algumas tinham a habilidade ao expor suas ideias e um admirável poder de síntese; outras, pelo contrário, usavam mais tempo para dizer bem pouco, empobrecendo assim a discussão. Os eleitores estão falando: eles são sábios e não tolos; querem um Brasil melhor e diferente; todos demonstram intolerância à corrupção !

As empresas também costumam fazer reuniões internas frequentes. Creio que as reuniões mais importantes são: A-Para resolver problemas operacionais; e B-Para a discussão dos resultados mensais. Gostaria de trazer à consideração dos nossos Empresários e Administradores alguns comentários a respeito das reuniões classificadas no Grupo “A”-Para Resolver Problemas Operacionais. Este tipo de reunião é de vital importância. É interessante e educativo observar a participação das pessoas.

Algumas delas trazem sugestões significativas e oportunas para a solução dos problemas; algumas ficam divagando e não conseguem ir à origem dos problemas; há aqueles que estão preparados e outros que contribuem muito pouco para identificar e solucionar os problemas existentes; há também aqueles que preferem baixar o preço dos produtos ou estender os prazos de venda, mesmo que isso diminua o lucro, prejudique o fluxo de caixa e reduza seu capital de giro próprio.

Quanto às reuniões do Grupo “B”-Para Discussão dos Resultados Mensais: 1.-As vendas costumam diminuir ou ficar abaixo do orçado pela redução do mercado, pela agressividade da concorrência, pela diminuição das quantidades vendidas…; 2.-A diminuição do lucro ocorre também pela elevação dos custos ou aumento das despesas; 3.-Há casos em que alguns concorrentes estão em campanha promocional, oferecendo temporariamente melhores condições de venda para determinados produtos e serviços; 4.-Funcionários desmotivados, ou com as finanças desequilibradas ou despreparados; e 5.-Baixo desempenho profissional de pessoas da área comercial. A grande questão é: Como fazer para resolver isso rapidamente?

Uma boa reunião é aquela bem conduzida, orientada para resultados, envolvendo ações eficazes e decisões rápidas. Os problemas internos não resolvidos hoje, certamente voltarão amanhã para você, só que bem maiores. O futuro da organização não pode ser comprometido por omissões nem incapacidade administrativa.

A experiência me ensinou que quando a situação é grave, deve ser preparado e implementado um “Plano de Ação!” Compare a reunião citada acima (eleitoral) com as reuniões habitualmente realizadas na sua empresa. Quais as principais diferenças? Como resolvê-las? Reuniões empresariais constituem um poderoso e eficaz instrumento para a solução dos problemas organizacionais! Portanto, use-as e bem.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial