BRASIL DADOS: pesquisa aponta Confúcio e Jesualdo na preferencia do eleitor de RO

Há um dia da eleição 2018, a corrida para o Senado aponta para o seguinte resultado: Confúcio Moura (MDB) e Jesualdo Pires (PSB) seriam os dois candidatos eleitos em Rondônia, segundo a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasil Dados. Confúcio, que lidera na primeira colocação, mesmo antes do período eleitoral, está com 26,39% das intenções de voto contra 16,39% de Jesualdo.

A terceira colocação está com o deputado federal Marcos Rogério (DEM), com 14,35%, um pouco à frente do senador Valdir Raupp (MDB), com 14,26%. Os outros candidatos ao Senado não conseguiram decolar sua popularidade, como, por exemplo, o ex-deputado federal Carlos Magno (PP), que está com 8,06%, e Fatima Cleide (PT), com 10,37%.

Na tabela abaixo, confira o resultado obtido por cada candidato ao Senado:

NOME AMOSTRAS %

CONFUCIO MOURA 285 26,39

JESUALDO PIRES 177 16,39

MARCOS ROGERIO 155 14,35

VALDIR RAUP 154 14,26

FATIMA CLEIDE 112 10,37

CARLOS MAGNO 87 8,06

BOSCO DA FEDERAL 22 2,04

JAIME BAGATTOLI 15 1,39

DR JOSENIR DETTONI 13 1,20

TERRINHA 8 0,74

ALUISIO VIDAL 6 0,56

FABRICIO JURADO 5 0,46

PASTOR EDÉSIO FERNANDES 3 0,28

TITO PAZ 3 0,28

TED WILSON 2 0,19

PAULO CADILLAC 1 0,09

INDECISOS 32 2,96

TOTAL 1080 100

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 % NÍVEL DE CONFIANÇA: 95% Foi considerado um nível de confiança de 95%. Com este nível de confiança e uma amostra de 1.080, a margem de erro da pesquisa é de 3.0 pontos percentuais).

AMOSTRAS: (1080)

DATA DE REGISTRO : 30/09/2018

PERÍODO 30/09 A 02/10/2018 / DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/10/2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS – RO-05401/2018

Fonte: Amazoniaquinews

Fotos: Extra de Rondônia