Confira a última pesquisa eleitoral para candidatos a deputado federal em RO

Na última pesquisa para candidatos a deputado federal divulgada hoje pelo Instituto Brasil Dados, poucas surpresas.

Até que as urnas sejam todas conferidas, o deputado estadual Léo Moraes (PODEMOS) lidera as intenções de voto em Rondônia com 5,53%.

Logo atrás aparece o deputado Luiz Cláudio (PR) com 3,39%, Melki Donadon (MDB) 3,62% e o empate técnico em 3,53% entre Mariana Carvalho (PSDB) e Lindomar Garçon (PRB).

A lista segue até a 10ª colocação com Tiziu Jidalias (SD), Expedito Neto (PSD), Jaqueline Cassol (PP), Jotta Junior (PTC) e Marinha Raupp (MDB).

Outros nomes que aprecem bem na pesquisa são Mauro Nazif (PSB), Lucas Folador (DEM), Cláudia Moura (MDB), Coronel Christóstomo (PSL), e Fatinha (PT).

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 %

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%

FOI CONSIDERADO UM NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. COM ESTE NÍVEL DE CONFIANÇA E UMA AMOSTRA DE 1.080. A MARGEM DE ERRO DA PESQUISA É DE 3.0 PONTOS PERCENTUAIS).

AMOSTRAS: (1080)

DATA DE REGISTRO: 30/09

PERÍODO 30/09 A 02/10/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/10 /2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS – RO-05401/2018

Na tabela abaixo, confira os nomes e os percentuais de todos os candidatos que aparecem na lista:

Texto: Assessoria

Fonte: Brasil Dados

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.