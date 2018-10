Confira lista dos candidatos a deputado estadual de maior preferência do eleitorado em RO

As eleições 2018 acontecem neste domingo e a contagem regressiva para os próximos eleitos para a Assembleia Legislativa estadual já começou. Segundo a pesquisa do Brasil Dados, a última aferição das intenções de voto demonstra os prováveis candidatos mais votados em todo o Estado, conforme a tabela abaixo: Clique na Seta no final da página para avançar. (Tabela em PDF).

DADOS DA PEQUISA:

Foi considerado um nível de confiança de 95%. Com este nível de confiança e uma amostra de 1.080, a margem de erro da pesquisa é de 3.0 pontos percentuais).

AMOSTRAS: (1080)

DATA DE REGISTRO: 30/09/2018

PERÍODO 30/09 A 02/10/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/10 /2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS – RO-05401/2018

Fonte: Via Rondônia

Foto: Ilustração