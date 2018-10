ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: Raupp declara voto em Bolsonaro

“Em respeito aos meus eleitores, e as indagações que recebi durante os últimos dias, quero tornar público o meu voto para presidente: vou votar com os rondonienses, vou votar Bolsonaro 17”, declarou o senador durante caminhada, neste sábado em Porto Velho.

O senador justificou sua decisão em manifestar apoio ao candidato Jair Bolsonaro por reconhecer que ele será o presidente que vai contribuir com os avanços e as reformas que o Brasil necessita. “No senado federal darei a minha contribuição para implementarmos já nos primeiros cem dias as reformas necessárias”, assegurou.

Raupp destacou que o novo presidente terá como desafio empreender as reformar, especialmente, a reforma tributária e o pacto federativo para assegurar mais recursos aos estados e municípios, além dos projetos de interesse direto para Rondônia, que é a duplicação da BR 364, a implantação do Polo Industrial que vai assegurar a geração de emprego e renda. “Em todas as minhas votações no Senado eu sempre atendi aos anseios dos rondonienses, faço isso, agora também, ao declarar voto ao candidato Bolsonaro, porque essa é a vontade da maioria dos rondonienses”, justificou.

O senador lembrou ainda que as eleições deste ano, vai revelar os desafios que os governadores, deputados, senadores e presidente da república terão pela frente. Raupp defendeu que sejam adotadas já nos primeiros dias do novo governo, medidas que retomem o crescimento econômico e a redução de juros, com a abertura de novos postos de trabalho. O senador também destacou a necessidade de ações direcionadas ao combate da pobreza. “Em nossa caminhada pelos municípios rondonienses, essas foram as principais reivindicações que recebemos, e assumimos o compromisso de trabalhar por estas reivindicações dos rondonienses”, concluiu.

Autor e foto: Assessoria

