Giraffas inaugura sua primeira unidade em Ji-Paraná

Município recebe o segundo Giraffas Container, modelo de negócio lançado pela rede de franquias

O Giraffas é hoje uma das maiores redes de refeições completas do mercado brasileiro, e acaba de inaugurar sua primeira unidade em Ji-Paraná. A quarta loja do Estado é, também, o segundo Giraffas Container no mercado, o que mostra a importância da região para a empresa.

O novo restaurante conta com 110 m² de área de atendimento, gerando emprego direto para 16 pessoas, entre atendentes e gerentes.

A lanchonete oferece ótimas opções em seu cardápio, como o café da manhã, linha completa de pratos, grelhados, sanduíches e ainda sobremesas. Uma das atrações especiais da rede é a linha Happy Hour, que traz um menu completo de porções para quem busca momentos de descontração.

“Estamos muito orgulhosos por ampliar nossa atuação no país e ter nossa primeira unidade em Ji-Paraná. Estamos trazendo o novo modelo do Giraffas com uma proposta muito moderna e é muito atrativa para o consumidor. Pretendemos continuar os avanços de nossa estratégia de expansão e esperamos construir mais de 30 novos restaurantes em 2018, gerando emprego em diversas áreas do país” ressalta Eduardo Guerra, diretor de expansão e implantação do grupo Giraffas.

SOBRE O GIRAFFAS

O Giraffas nasceu em Brasília, e já possui 37 anos de experiência. A rede hoje tem aproximadamente 420 unidades espalhadas entre os 25 estados brasileiros. A expectativa para 2018 é de um faturamento de R$ 720 milhões e a construção de cerca de 30 novas unidades.

A marca está presente em ruas, shoppings, rodoviárias e aeroportos. Oferecendo pratos, sanduíches e sobremesas. Tudo com muito sabor, qualidade e preço acessível. Outras informações sobre a rede podem ser obtidas através do site.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria