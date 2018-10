Homem suspeito de execuções a mando de traficantes em Vilhena é indiciado por mais um homicídio

A Delegacia de Homicídios concluiu mais um inquérito envolvendo o foragido Lucivaldo Dias da Silva, vulgo “ET Branco”suspeito de ter cometido várias execuções de usuários de drogas, a mando de traficantes em Vilhena.

De acordo com o delegado Núbio Lopes, Lucivaldo, que já possui mandado de prisão por crimes diversos e já foi indiciado pela execução de Anaur Alves Costa, no final de setembro do ano corrente, agora é acusado de ter agido com o mesmo modus operandi, contra Angélica dos Santos Alves, que foi executada com um tiro na testa, na madrugada do dia anterior à morte de Anaur.

A jovem, que também era usuária de drogas, foi morta por volta das 04h40 da madrugada, do dia 10 de dezembro de 2011, na Rua Samambaia, em frente ao numeral 3330, no Jardim Primavera.

Núbio relatou ainda, que não há por parte da polícia civil, nenhuma dúvida de que Lucivaldo tenha sido ao autor dos dois crimes, que ocorreram em um tempo estimado de 24 horas e que os projéteis encontrados no corpo das duas vítimas eram do mesmo calibre.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro do suspeito, pode entra em contato diretamente com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil, pelo (69) 3322-3001.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação