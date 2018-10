Morador reclama e prefeito explica ações de limpeza nas ruas em Corumbiara

O prefeito de Corumbiara, prefeito Laércio Marchini (PDT), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para esclarecer reclamação de um morador a respeito da “criação” de um lixão no centro da cidade.

Marchini esclareceu que, ao contrário do que afirma o morador em vídeo, uma equipe da prefeitura estava apenas usando a área momentaneamente para amontoar os resíduos sólidos durante limpeza nas ruas.

Ele disse que, após a limpeza, os resíduos foram levados a seu destino final. Uma pá-carregadeira e um caminhão realizaram a ação de retirada do entulho.

“Continuamos nossa programação de ações visando melhorias para a nossa população”, encerrou.

