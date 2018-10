Motorista bate em poste e foge do local no centro de Vilhena

O incidente aconteceu na noite deste sábado, 6, no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Rua Presidente Médici, no centro de Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor de uma picape Toyota Hilux, de cor preta, placa NCC-0772/Colorado do Oeste, por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle de direção subiu na calçada e bateu num poste de energia.

O fato aconteceu em frente a uma padaria, por sorte não havia pessoas próximas. Após a colisão, o condutor deu ré na caminhonete e fugiu do local. Porém, testemunhas anotaram a placa e passaram para Polícia Militar que já está à procura do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia