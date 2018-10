Candidatos de Vilhena a estadual votam e avaliam eleição

Os candidatos a uma cadeira na Assembleia Legislativa (ALE) pela região do Cone Sul de Rondônia, que residem em Vilhena, votaram na manhã deste domingo, 7, e analisaram o pleito eleitoral.

Rosangela Donadon (PDT) que concorre à reeleição, votou por volta das 09h30, na Escola Estadual Cecilia Meirelles, e esteve acompanhado da sua equipe de assessoria. Donadon disse estar confiante na vitória e recebeu carinho dos eleitores.

Luizinho Goebel (PV) candidato a reeleição compareceu em sua seção e votou por volta 09h30, no Senac. Luizinho estava acompanhado da esposa, filhos e assessoria. O parlamentar destaca que fez uma campanha de corpo a corpo e apresentou a comunidade o resultado do seu trabalho na ALE.

Adriano vilhenense, do (Patriota) votou na Escola Machado de Assis, no Bairro 5º BEC, por volta do meio-dia. Concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa, o candidato ficou entusiasmado com manifestações de apoio que recebeu ao longo da manhã de hoje, inclusive no próprio local em que votou.

O jornalista e escritor Júlio Olivar, que concorre ao legislativo estadual pelo (Podemos) votou na Escola Martinho Lutero, também no horário do almoço. Radicado em Vilhena, mas tendo residido nos últimos anos na capital, ele está convicto de atingir boa performance nesta campanha. É a primeira vez que Olivar disputa eleição para deputado estadual.

Juracy Duarte (PHS) que tenta pela segunda vez chegar à Assembleia Legislativa, votou também no período da manhã na Escola Cecília Meirelles, no Bodanese. Integrante de família tradicional na cidade, o agente penitenciário conta com a experiência da campanha anterior como diferencial nesta disputa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia