Ciclista é atropelada ao tentar atravessar rua no Jardim Primavera

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 07, por volta das 11h00, no cruzamento da Avenida Vitória Régia (1705) com Rua Samambaia, no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora do veículo Volkswagen Fox, placa JZX-4501/Nobres-MT, seguia pela 1705, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, foi surpreendida por uma ciclista que tentou atravessar a rua sem prestar a devida atenção no trânsito.

No impacto, a ciclista bateu com a cabeça no para-brisa do veículo e foi lançada no canteiro central da via. Ela sofreu ferimentos na cabeça, sendo que o ouvido direito estava sangrando.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia