Colisão entre carros deixa várias pessoas feridas no Bela Vista; entre elas uma criança de quatro anos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas numa colisão entre carros no bairro Bela Vista, em Vilhena. O fato aconteceu na madrugada deste domingo, 7, no cruzamento da Avenida Brasil (30), com a Rua 11.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de uma Toyota Land Cruiser, de cor preta, placa NEF-2700/Vilhena, seguia pela Rua 11, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Brasil (30), colidiu com o automóvel VW Golf, de cor preta, placa DBH-6855/Vilhena, no qual o motorista trafegava sentido BR-174.

No choque, a Toyota rodou bateu num muro e tombou, cerca de sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de quatro anos. As vítima foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia