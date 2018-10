Confira a disputa às vagas da Câmara Federal neste momento em Rondônia

Com cerca de metade das urnas apuradas no Estado, a disputa pelas oito vagas na Câmara dos Deputados está no seguinte patamar: Léo Morais (12,60%) com 58.800 votos, Mariana Carvalho (5,90%) com 28.500, Mauro Nazif (5,74%) com 26.400.

Os outros continuam com os seguintes percentuais: Cristiane Lopes (4,40%), Lindomar Garçom (4,27%), Expedito Netto (4,14%), Coronel Chrisostomo (3,83%), Jaqueline Cassol (3,81%), Lúcio Mosquini (3,42%), Luís Cláudio (3,34%) e Evandro Padovani (3,24%).

Na disputa as vagas da Assembleia Legislativa as atualizações na apuração mudam a configuração a todo momento, portanto apenas os resultados finais serão apresentados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia