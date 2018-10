Desde que foi fundado há dez anos, Extra cobre sua 7ª eleição

O jornal eletrônico Extra de Rondônia, fundado em 26 de janeiro de 2008, portando tendo completado 10 anos de bons préstimos a comunidade em geral, está cobrindo pela sétima vez as eleições.

Com um time de jornalistas de primeira qualidade, trabalhando com responsabilidade e respeito, a reportagem trás neste domingo, 7, tudo sobre as eleições gerais. Onde o cidadão vai escolher quem vai representá-lo pelos próximos quatro anos, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado Federal, na presidência da República e também governar seu Estado.

A equipe está aposta em todas as seções e também de olho nas ocorrências policiais ligadas as eleições.

