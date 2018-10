Eduardo “Japonês” fala da importância de eleger candidatos locais

O prefeito de Vilhena Eduardo “Japonês”, compareceu logo cedo em sua seção eleitoral para votar neste domingo, 7, e confirmou seu apoio aos “companheiros” que estão ajudando a administrar o Município.

Eduardo declarou que a falta de representantes de Vilhena e do Cone Sul na bancada federal complica a captação de recursos em Brasília, “por isso é importante que o eleitorado adote o bairrismo nas eleições de hoje”.

O prefeito não revelou o nome dos escolhidos para votar, mas deixou evidente que não é favorável a extremismos. “O país vive um momento difícil, de polarização intensa, e o eleitorado deve buscar o equilíbrio”, comentou Japonês ao falar do cenário nacional.

Em âmbito local ele frisou a importância do apoio aos candidatos do município e da região, destacando a candidatura do empresário Jaime Bagattoli ao Senado. “É um fator de relevância ímpar para Vilhena, e o eleitor da cidade deve dar apoio em massa à iniciativa”.

Finalizando, o administrador vilhenense afirmou que o sucesso de candidatos do Cone Sul, preferencialmente da nossa cidade, “seria um alento aos prefeitos sulistas, que não precisariam depender de políticos de outros lugares do Estado para obtenção de recursos, pois mesmo que eles nos atendam com a maior boa vontade é óbvio que suas bases eleitorais sempre serão prioridade”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia