ELEIÇÕES: alguns locais de votação já têm filas; eleitores reclamam que o e-Título não está funcionando

As urnas começaram a funcionar as 08h00 em ponto em Vilhena e todos os locais de votação já têm numero considerado de eleitores que neste domingo, 7, irão escolher deputados federais, deputados estaduais, dois senadores, governador e presidente da república.

Na escola estadual Alvares de Azevedo, algumas seções têm fila, porém os eleitores estão tranquilos, e a média é de 1 minuto para votar em seis candidatos.

A reportagem foi procurada por alguns eleitores onde reclamaram que baixaram o aplicativo e-Título, mas não está aparecendo à foto. Com isso, foram impedidos de votarem pelo sistema eletrônico, tendo que apresentar o título eleitoral acompanhado por um documento com foto.

José da Silva Sobrinho, disse estar indignado, pois teve que ir até sua casa buscar o título que pensava estar aposentado, pois com a ampla divulgação do sistema eletrônico e-Título achou que não precisaria mais levar o documento para seção de votação.

Observa-se também que nos arredores da escola não há nenhum material publicitário de candidatos, ou seja, a cidade amanheceu limpa.

A reportagem do Extra de Rondônia está percorrendo todos os locais de votação e trará todas as informações do pleito eleitoral.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia