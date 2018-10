ELEIÇÕES: duas urnas apresentaram problemas em Cerejeiras; uma foi substituida

Neste domingo, 7, no município de Cerejeiras as eleições estão correndo normalmente, apenas duas urnas apresentaram problemas. O pleito começou as 08h00 em ponto.

Os eleitores estão indo as seções e depositando seu voto em seis candidatos, sendo deputado federal, governador, deputado estadual, dois senadores e presidente da República. Até o momento duas urnas apresentaram problemas naquele município. Entretanto, vale ressaltar que as urnas que estão sendo usadas na cidade, são máquinas antigas, fabricadas em 2009. Já as urnas que estão sendo utilizadas na área rural foram fabricadas em 2015.

Até o momento uma urna apresentou problema e foi substituída. Já na escola Jorge Teixeira uma urna precisou ser apenas reiniciada.

Em cada local de votação há um Policial Militar fazendo a segurança.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia