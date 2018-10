Fernando Haddad e Jair Bolsonaro disputam a presidência no 2º turno

Os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) decidirão no segundo turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados na noite deste domingo (7).

Eles disputam a Presidência pela primeira vez no dia 28 de outubro.

Bolsonaro obteve mais de 49 milhões de votos, enquanto que Haddad mais de 31 milhões.

Esta é a oitava eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização, no fim da década de 1980. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro 2019 a 31 de dezembro de 2022.

O resultado do primeiro turno quebrou a polarização entre PT e PSDB na eleição presidencial. Nas últimas seis eleições, os dois primeiros colocados foram dos dois partidos, com duas vitórias do PSDB (1994 e 1998) e quatro do PT (2002, 2006, 2010 e 2014).

Texto: Folha de São Paulo

Foto: Divulgação