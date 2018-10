Gape faz operação para transferir assassinos de “cigano” de Cerejeiras para Porto Velho

Na última sexta-feira, 5 o Grupo de Ações Penitenciaria Especiais (Gape), preparou uma mega operação para transferir os três suspeitos pela morte de Luciano Ribeiro Dantas, de 43 anos, conhecido por “cigano”ocorrida no dia 29 de setembro de 2018, e presos no mesmo dia pela Polícia Militar do município de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a operação contou com apoio de três viaturas do Gape, sendo de Vilhena e Rolim de Moura.

Contudo, vale lembrar que quatro homens participaram da ação, no qual acabou com a morte de Luciano, mas apenas três foram capturados.

Os suspeitos foram levados para Porto Velho e entregues no presídio de segurança máxima, onde estão à disposição da justiça. Relembre o caso (AQUI).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia