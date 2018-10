Mesmo com falhas, chefe do Fórum Eleitoral afirma que eleições estão ocorrendo dentro da normalidade

As urnas começaram a funcionar as 08h00 em ponto em Vilhena e todos os locais de votação já têm numero considerável de eleitores que neste domingo, 7, irão escolher deputados federais, deputados estaduais, dois senadores, governador e presidente da república.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com a chefe do Fórum Eleitoral de Vilhena, Fabiola Canuto que afirmou que até momento quatro urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos e foram substituídas .

Além disso, explicou aos eleitores que baixaram o aplicativo e-Titulo e não conseguiram votar, isso ocorreu porque decidiram baixar o aplicativo no smartphone hoje e o sistema ficou sobrecarregado. Com isso eleitor teve que votar com seu titulo normal.

“Apesar desses pequenos problemas, a eleição está ocorrendo dentro na normalidade” complementou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia