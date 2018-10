Único ao Senado do Cone Sul, empresário vilhenense vota e acompanha eleição em casa

O candidato ao Senado, Jaime Bagattoli (PSL) votou na manhã deste domingo, 7, por volta das 9h na escola Wilson Camargo, em Vilhena.

Depois de percorrer todo o estado de Rondônia levando sua mensagem, o senador do Bolsonaro em Rondônia terminou suas atividades de campanha com uma carreata no Município de Vilhena.

Respeitando as exigências estipuladas pela legislação, Jaime não pôde ficar na fila e teve que ser colocado para votar antes dos presentes para evitar qualquer tipo de problema.

Ao final, o candidato, que é o único ao cargo na região do Cone Sul, voltou pra casa onde permanecerá durante todo o domingo.

Texto e foto: Assessoria