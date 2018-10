Com quase 33 mil votos em Vilhena, Bolsonaro “atropela” e supera Haddad em todos os municípios do Cone Sul de RO; confira

Levantamento do Extra de Rondônia constata: o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, venceu nos sete municípios que formam a região do Cone Sul de Rondônia no 1º turno das eleições de 2018.

O maior percentual, entretanto, foi em Vilhena, onde conseguiu obter 73,59%, o que representa 32.982 votos.

O petista Fernando Haddad obteve 12,21%, o que representa 5.473 votos. Seguidamente, Ciro Gomes (PDT) teve 4,89%, o que representa 2.193; Geraldo Alckmin (PSDB) com 3,55%, sendo 1.590 votos e João Amoedo (Novo) com 1,73%, o que representa 776 votos.

Já em Colorado do Oeste, Bolsonaro obteve 65,97%, o que representa 6.331 votos; Haddad 19,26%, o que representa 1.848 votos.

Em Cerejeiras, Bolsonaro obteve 71,82%, o que representa 6.936 votos, enquanto Haddad teve 14,29% o que representa 1.380 votos.

Em Chupinguaia o candidato do PSL teve 59,06%, o que representa 2.853 votos, enquanto o petista 26,45% o que representa 1.278 votos.

Em Corumbiara, Bolsonaro conseguiu 50,61%, o que representa 2.272, enquanto que Haddad 30,76%, o que representa 1.381 votos.

Já em Cabixi, Bolsonaro obteve 56,31%, o que representa 1.918 votos, enquanto que Haddad 27,66%, o que representa 942 votos.

Por sua vez, em Pimenteiras do Oeste, Bolsonaro obteve 57,07%, o que representa 815 votos, enquanto Haddad 25,98%, o que representa 371 votos.

>> CONFIRA, NO LINK ABAIXO, AS VOTAÇÕES DE TODOS OS CANDIDATOS A PRESIDÊNCIA EM TODAS AS CIDADES DO PAÍS

http://especiais.g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/mapa-da-apuracao-no-brasil-presidente/1-turno/

Texto: Extra de Rondônia

Link: G1

Foto: Divulgação