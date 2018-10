CONE SUL: Expedito vence em 5 municípios e Coronel Rocha em 2 na disputa ao governo de RO; confira

O ex-senador Expedito Júnior (PSDB) venceu em cinco dos sete municípios que formam a região do Cone Sul de Rondônia nas eleições deste domingo, 7 de outubro, na disputa ao governo do Estado.

Em segundo lugar ficou o Coronel Marcos Rocha (PSL), candidato de Bolsonaro, conquistando a maioria dos votos em apenas dois municípios.

Expedito venceu em Colorado do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste, e Coronel Marcos em Vilhena e Cerejeiras.

Ao todo, Expedito obteve 25.218 votos, enquanto que Coronel Marcos 22.174. Eles se enfrentarão no 2º turno no domingo 28 de outubro.

Porém, o candidato de Bolsonaro fez mais votos em Vilhena, obtendo 15.129, enquanto que o tucano conquistou 12.829 sufrágios.

Os dois candidatos visitaram a redação do Extra de Rondônia e fizeram conhecer suas propostas. Relembre AQUI e AQUI

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB) e Vinicius Miguel (Rede) também obtiveram considerável votação nos municípios.

Conforme levantamento feito pela equipe do Extra de Rondônia, as votações foram as seguintes:

VILHENA: Expedito (12.829 votos), Coronel Marcos Rocha (15.129), Maurão de Carvalho (5.790) e Vinicius MigUel (3.130).

COLORADO: Expedito (3.364 votos), Coronel Marcos Rocha (2.207), Maurão de Carvalho (1.478) e Vinicius Miguel (499).

CORUMBIARA: Expedito (2.105 votos), Coronel Marcos Rocha (465), Maurão de Carvalho (932) e Vinicius Miguel (291).

CEREJEIRAS: Expedito (2.765 votos), Coronel Marcos Rocha (2.995), Maurão de Carvalho (2.005) e Vinicius Miguel (387).

CABIXI: Expedito (1.049 votos), Coronel Marcos Rocha (527), Maurão de Carvalho (1.051) e Vinicius Miguel (100).

CHUPINGUAIA: Expedito (2.290 votos), Coronel Marcos Rocha (689), Maurão de Carvalho (1.133) e Vinicius Miguel (53).

PIMENTEIRAS: Expedito (816 votos), Coronel Marcos Rocha (162), Maurão de Carvalho (285) e Vinicius Miguel (21).

> >> CONFIRA, NO LINK ABAIXO, AS VOTAÇÕES DE TODOS OS CANDIDATOS AO GOVERNO NAS CIDADES DO CONE SUL DE RO:

http://especiais.g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/mapa-da-apuracao-no-brasil-governador/1-turno/

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia