Coordenador regional do senador eleito Marcos Rogério agradece apoio do eleitorado sulista

Radiante com o sucesso do deputado federal agora eleito ao Senado, o vilhenense Paulo de Lima Coelho, o “Paulinho”, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 8, para dlarar que o empenho e dedicação dos apoiadores do candidato foi elemento fundamental para o sucesso da campanha.

“Nosso pessoal vestiu a camisa e não mediu esforços para alcançar o resultado”, analisa.

Apesar de ter sido considerado surpreendente para alguns, a primeira colocação na disputa ao Senado Federal conquistada por Marcos Rogério “não foi acaso”.

Segundo Paulinho, é fruto do desempenho “brilhante” de Rogério na Câmara dos Deputados, “onde ele representou com dignidade e honra o Estado de Rondônia”.

Agora o trabalho eleitoral se volta ao segundo turno das eleições ao governo do Estado, em apoio ao candidato Expedido Junior. Segundo Paulinho, Rogério deve vir ao Cone Sul nos próximos dias para ações de campanha, assim como começar a estruturar as ações que pretende desenvolver em benefício da região.

Marcos Rogério, que alcançou projeção nacional em função de ter sido relator do processo que levou a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, conquistou ontem 320 mil votos e obteve uma das cadeiras do Senado Federal destinadas a bancada de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia