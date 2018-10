“Crateras” no centro de Vilhena deixa moradores revoltados com a prefeitura; fotos e vídeo

Na manhã desta segunda-feira, 8, moradores da Avenida primeiro de maio, no centro de Vilhena, procuraram a redação do Extra de Rondônia, onde relataram revolta e indignação com a prefeitura de Vilhena.

A reportagem foi até ao local e conferiu in loco a denúncia dos moradores da região, no qual existem enormes crateras formadas e outras se formando. Com isso, carros e pedestres ficam impedidos de trafegarem e acessarem suas casas.

De acordo com um morador esse fato não é desastre da natureza, mas sim desleixo do administrador, ou seja, do prefeito que não faz manutenção da via. Caso já relatado na prefeitura por diversas vezes e também na Secretaria de Obras.

Porém, ainda, segundo outro morador, o IPTU é pago todo ano, e os moradores não tem direito de ir e vir, pelo fato da avenida estar cheias de buracos. Veículos ficam atolados, outros caem nas valas e o prejuízo sempre fica para o cidadão de bem que paga seus impostos em dia e o que tem em contrapartida é a inércia do poder público em resolver uma questão tão simples, que segundo os moradores 12 manilhas seriam o suficiente para resolver o problema daquele local.

Uma comissão de moradores disse que, “somente depois que sai na imprensa é que o poder público toma providências, fomos diversas vezes na prefeitura e na Semosp, mas até o momento nada foi resolvido. Desta feita, agora quem sabe após essa matéria eles tomam vergonha na cara e aparecem aqui para resolver de vez esse problema, não apenas fazer um paliativo,” finalizou um morador.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Extra de Rondônia