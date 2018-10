Escola é pichada com símbolo do comunismo as vésperas de eleições no Guaporé

No sábado que antecedeu as eleições, a diretora da escola municipal Valter José Zanella, localizada no distrito do Guaporé, procurou a Polícia Militar para denunciar que o muro da instituição, que é ponto de votação, havia sido pichado com tinta vermelha, em apologia ao comunismo.

De acordo com a diretora, quando chegou para trabalhar, avistou as frases “eleição não” e “Guerra popular sim” escritas no muro da escola, seguida do desenho de uma foice e um martelo, que simboliza o comunismo.

Também foram deixados pelos vândalos, amarrados nos postes, alguns panfletos incentivando as pessoas a não votarem e várias bandeirolas com o símbolo acima citado.

De acordo com a denunciante, ela procurou a polícia pois o muro da escola foi pintado recentemente e deseja que o responsável seja identificado e responsabilizado pelos danos causados.