Expedito agradece votação e diz que vai ampliar aliança com povo de RO

Em sua primeira coletiva de imprensa após a apuração dos votos do primeiro turno, o candidato ao governo pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior, disse que a principal estratégia deste segundo turno será ampliar a aliança que vem firmando com o povo rondoniense desde o início da campanha.

Expedito Junior avalia que numa eleição com nove candidatos, como foi o primeiro turno, fica difícil para o eleitor escolher em quem votar. “Agora neste segundo turno, quando a eleição ficou afunilada com a disputa apenas entre dois candidatos, fica mais fácil escolher”, analisa.

Com base no resultado final da eleição, observa-se que mais de 500 mil eleitores não escolheram nenhum dos dois candidatos que passaram para o segundo turno. Só de votos brancos, nulos e os votos anulados, foram mais de 150 mil. É em busca destes eleitores que Expedito Junior focará sua campanha.

“A eleição foi boa, gostamos do resultado que ficou dentro das expectativas mostradas por nossas pesquisas, e mostrou, sobretudo, o surgimento de novas lideranças, como os jovens Léo Moraes, que já tinha marcado boa posição na disputa pela prefeitura e do professor Vinícius Miguel, que teve mais de cem mil votos, além da consolidação de outras, como nosso senador Marcos Rogério que obteve expressiva votação com mais de 320 mil votos”, observou.

Segundo o candidato, agora é “partir para uma nova eleição. Começar tudo de novo. Agradecer muito a todos que nos levaram a condição de liderança nesta sucessão estadual e continuar discutindo nossos projetos com a sociedade”.

Logo após a coletiva Expedito Junior reuniu a equipe de trabalho para avaliar os números e o trabalho desenvolvido no primeiro turno. Nesta segunda-feira (8) voltou a se reunir para traçar estratégias deste segundo turno.

Texto e foto: Assessoria