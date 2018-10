FASA: 2º módulo de pós-graduação em perícia criminal e ciências forenses acontece na próxima semana

Nos dias 20 e 21 de outubro acontece o segundo modulo da pós-graduação em pericia criminal e ciências forenses da Faculdade Santo André (FASA). As aulas serão ministradas pela professora doutora, Juliana C. Sobrinho, com a disciplina genética forense.

A formação terá a duração de 19 meses, ocorrendo uma vez ao mês, e sendo compostas por aulas presenciais, práticas e teóricas.

Mais informações sobre a formação ou para realizar inscrições entrar em contato com os números 9 9298-3849 Prof. Iraci, 9 9376-6179 Valéria e 9 8118-0306 Flávia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação